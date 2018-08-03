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Гражданская жена Данко требует с него алименты на двух детей

Гражданская жена Данко обратилась в суд и требует с него выплату алиментов на двух детей.

Ранее стало известно, что певец ушел от своей гражданской супруги и теперь у него появилась новая любовь.

Гражданская жена Данко требует с него алименты на двух детей

Данко много лет прожил с Натальей Устюменко. И хотя в этих отношениях женщина родила двух дочерей, пара не сочла нужным вступать в законный брак.

Но в пошлом месяце неожиданно для всех Данко признался, что больше не живет с Устюменко, потому что он влюбился в другую. И гражданской жене ничего не оставалось, кроме как подать в суд, чтобы заставить бывшего платить алименты на детей. Тем более, что младшая четырехлетняя Агата больна ДЦП и нуждается в особом уходе.

Эти требования Данко встретил с возмущением, уверяя, что карьера его на спаде, концертов нет и денег тоже. Но настойчивая женщина намерена добиться своего, заявляя, что ей с детьми даже 50 тысяч рублей в месяц будет достаточно.

Прокомментировать ситуацию взялась и адвокат Екатерина Гордон, которая будет защищать интересы брошенной гражданской жены. Она отметила, что Данко в последнее время сам не свой. И если еще недавно он души не чаял в своих детях, то сейчас от него веет холодом и равнодушием.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:15
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