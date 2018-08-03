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Федор Смолов успел сделать селфи на месте ДТП в Краснодаре

Федор Смолов успел сделать селфи на месте ДТП в Краснодаре. Фото было опубликовано в социальных сетях.

Федор Смолов успел сделать селфи на месте ДТП в Краснодаре

Краснодарский поклонник футболиста уговорил Смолова сделать с ним селфи, находясь при этом прямо на месте ДТП, которое произошло с участием автомобиля форварда сборной России. Напоминаем, что ночью 1 августа Федор Смолов на элитной BMW M5 First Edition на большой скорости протаранил металлическое ограждение, установленное вдоль улицы Ставропольской.

После этого игрок «Краснодара» и сборной России просто вызвал эвакуатор, а сам покинул место аварии. Теперь Смолову за это грозит арест на 15 суток или же лишение прав.

Спортсмен признался в том, что сам был за рулем автомобиля. А после этого в Сети появилась фотография, которую опубликовали фанаты Федора.

Ранее в Сети появилась информация, что Дмитрий Губерниев предложил дать Федору Смолову почетное звание заслуженного мастера по автоспорту.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44
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