Федор Смолов успел сделать селфи на месте ДТП в Краснодаре

Краснодарский поклонник футболиста уговорил Смолова сделать с ним селфи, находясь при этом прямо на месте ДТП, которое произошло с участием автомобиля форварда сборной России. Напоминаем, что ночью 1 августа Федор Смолов на элитной BMW M5 First Edition на большой скорости протаранил металлическое ограждение, установленное вдоль улицы Ставропольской.После этого игрок «Краснодара» и сборной России просто вызвал эвакуатор, а сам покинул место аварии. Теперь Смолову за это грозит арест на 15 суток или же лишение прав.Спортсмен признался в том, что сам был за рулем автомобиля. А после этого в Сети появилась фотография, которую опубликовали фанаты Федора.Ранее в Сети появилась информация, что Дмитрий Губерниев предложил дать Федору Смолову почетное звание заслуженного мастера по автоспорту.