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Соня Киперман поделилась новым фото со звездной мамой Верой Брежневой

Соня Киперман поделилась в Instagram новым фото со звездной мамой, певицей Верой Брежневой. Многочисленные фанаты забросали блондинок комплиментами, восхищаясь их красотой и семейной схожестью.

Снимок был сделан во время отдыха в Монте-Карло.

Соня Киперман поделилась новым фото со звездной мамой Верой Брежневой

17-летняя Соня Киперман имеет все шансы со временем обогнать Веру Брежневу по популярности. Уже сейчас юная девушка активно пробует свои силы в модельном бизнесе, покоряя престижные зарубежные подиумы.

На новом фото девушка позирует вместе с мамой, и обе выглядят счастливыми и привлекательными. Поклонники не смогли пройти мимо их очарования и поспешили выразить свой восторг.

«Красотки подружки!!», «Сонечка как на маму похожа!», «Богини!», «Я думала, что это не дочь, а подруга, которая явно старше. Вера выглядит гораздо младше..», «Когда дочь выглядит старше мамы... Соня, это комплимент)», - пишут в Сети.

Напомним, Соня Киперман – первая дочка Веры Брежневой, которая родилась в браке с Виталием Войченко еще до ее участия в группе «ВИАгра». У Сони есть сводная сестричка Сара, которой в декабре исполнится 9 лет.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:00
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