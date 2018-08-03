Соня Киперман поделилась новым фото со звездной мамой Верой Брежневой

«Красотки подружки!!», «Сонечка как на маму похожа!», «Богини!», «Я думала, что это не дочь, а подруга, которая явно старше. Вера выглядит гораздо младше..», «Когда дочь выглядит старше мамы... Соня, это комплимент)», - пишут в Сети.



Снимок был сделан во время отдыха в Монте-Карло.17-летняя Соня Киперман имеет все шансы со временем обогнать Веру Брежневу по популярности. Уже сейчас юная девушка активно пробует свои силы в модельном бизнесе, покоряя престижные зарубежные подиумы.На новом фото девушка позирует вместе с мамой, и обе выглядят счастливыми и привлекательными. Поклонники не смогли пройти мимо их очарования и поспешили выразить свой восторг.Напомним, Соня Киперман – первая дочка Веры Брежневой, которая родилась в браке с Виталием Войченко еще до ее участия в группе «ВИАгра». У Сони есть сводная сестричка Сара, которой в декабре исполнится 9 лет.