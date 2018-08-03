АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Американец плыл в Китай, но попросил политическое убежище в России

Американец плыл на лодке в Китай, но в районе Чукотки был задержан российскими пограничниками и попросил политическое убежище в России.

Американец плыл в Китай, но попросил политическое убежище в России

Об этом необычном происшествии сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент случился в минувшую среду, 1 августа, но официальных комментариев по тому поводу пока не поступало.

Известно, что гражданин США отплыл с Аляски, намереваясь попасть в Китай. Но в силу обстоятельств его плавсредство сбилось с курса и появилось в районе российской Чукотки, где он и попался на глаза пограничникам в районе села Лаврентия.

Из документов при себе американец имел только водительские права. Чтобы проверить его личность и выяснить другие обстоятельства, он был препровожден в Анадырь.

По некоторой информации, задержанный нелегальный мигрант может иметь проблемы с психикой.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Соня Киперман поделилась новым фото со звездной
Названы лучшие смартфоны августа 2018 года на ОС
Адвокат Эмина Агаларова заявил, что певец
Максим Галкин покорил Instagram
Американец плыл в Китай, но попросил политическое
Уфолог обнаружил на снимках NASA огромный НЛО
Анастасию Решетову заподозрили в беременности
Анна Седокова жалуется на отсутствие парня и секса
Федор Смолов успел сделать селфи на месте ДТП в
Учёные обнаружили устойчивые к антисептикам
Принц Гарри отказался назвать злобной мачехой
В Белгородской области мужчина зверски убил
Дочь Мишулина согласна сниматься с Тимуром
Регина Мянник рассказала про смерть мужа, выкидыш
Новости «Дома-2»: в ресторане Ольги Бузовой
Пятилетний сын Кейт Миддлтон обошел принца
Бывшего мужа Ольги Бузовой высмеяли за рекламный
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял
Ученые успешно пересадили свинье выращенное в
eMusic Кенеса Ракишева намерен изменить индустрию
Влад Лисовец рассказал в Instagram, как из-за
Нейросеть научилась использовать свет вместо
Ученые не советуют женщинам играть в футбол
Доступ к высокоскоростному Интернету сокращает
Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных
Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за
Хакеры заставили чиновников Аляски достать
Названы цены на новый кроссовер Jeep Compass для
В Барнауле маньяк после убийства котов закапывает
Просмотреть все новости