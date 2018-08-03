Американец плыл в Китай, но попросил политическое убежище в России
Американец плыл на лодке в Китай, но в районе Чукотки был задержан российскими пограничниками и попросил политическое убежище в России.
Об этом необычном происшествии сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Инцидент случился в минувшую среду, 1 августа, но официальных комментариев по тому поводу пока не поступало.
Известно, что гражданин США отплыл с Аляски, намереваясь попасть в Китай. Но в силу обстоятельств его плавсредство сбилось с курса и появилось в районе российской Чукотки, где он и попался на глаза пограничникам в районе села Лаврентия.
Из документов при себе американец имел только водительские права. Чтобы проверить его личность и выяснить другие обстоятельства, он был препровожден в Анадырь.
По некоторой информации, задержанный нелегальный мигрант может иметь проблемы с психикой.
Об этом необычном происшествии сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Инцидент случился в минувшую среду, 1 августа, но официальных комментариев по тому поводу пока не поступало.
Известно, что гражданин США отплыл с Аляски, намереваясь попасть в Китай. Но в силу обстоятельств его плавсредство сбилось с курса и появилось в районе российской Чукотки, где он и попался на глаза пограничникам в районе села Лаврентия.
Из документов при себе американец имел только водительские права. Чтобы проверить его личность и выяснить другие обстоятельства, он был препровожден в Анадырь.
По некоторой информации, задержанный нелегальный мигрант может иметь проблемы с психикой.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:30