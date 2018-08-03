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Уфолог обнаружил на снимках NASA огромный НЛО около Солнца

Уфолог, который изучал фото NASA, обнаружил около Солнца огромный НЛО. Снимки, а также видео можно увидеть на страницах личного блога Скотта Уорринга.

Уфолог обнаружил на снимках NASA огромный НЛО около Солнца


Обнаруженный исследователем неопознанный летающий объект напоминает гигантскую космическую станцию инопланетной цивилизации, который блуждает по Солнечной системе или объект, имеющий длинные руки. В настоящее время инопланетный корабль пришельцев находится поблизости Солнца. По всей видимости, он занял позицию, чтобы осуществить подзарядку летательного аппарата.



Стоит отметить, что к Солнцу ежедневно подлетают различные неопознанные летающие объекты. Все они имеют различные конфигурации. При этом другие способны достигать гигантских размеров. В свою очередь мировые правительства умалчивают о внеземной цивилизации. По мнению уфолога, они боятся паники, а также создания так называемых инопланетных сопротивлений.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15
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