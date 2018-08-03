Уфолог обнаружил на снимках NASA огромный НЛО около Солнца

Обнаруженный исследователем неопознанный летающий объект напоминает гигантскую космическую станцию инопланетной цивилизации, который блуждает по Солнечной системе или объект, имеющий длинные руки. В настоящее время инопланетный корабль пришельцев находится поблизости Солнца. По всей видимости, он занял позицию, чтобы осуществить подзарядку летательного аппарата.Стоит отметить, что к Солнцу ежедневно подлетают различные неопознанные летающие объекты. Все они имеют различные конфигурации. При этом другие способны достигать гигантских размеров. В свою очередь мировые правительства умалчивают о внеземной цивилизации. По мнению уфолога, они боятся паники, а также создания так называемых инопланетных сопротивлений.