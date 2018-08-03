Анастасию Решетову заподозрили в беременности

Анастасия Решетова в своем микроблоге Instagram обнародовала свежую фотографию. На ней девушка запечатлена в нижнем белье, однако выглядит она достаточно скованной. Под снимком звезда задалась вопросом, почему на сегодняшний день даже в купальниках некомфортно фотографироваться. Подписчики от этого фото в восторге. Они предположили, что такой вопрос мог возникнуть из-за беременности. Многие поклонники начали интересоваться, кто отец ребенка, а также поздравили знаменитость с очередным материнством. До сих пор тема остается открытой. Фанаты продолжают выдвигать свои предположения, почему вдруг двадцатидвухлетняя модель начала стесняться своей фигуры.Между тем, большинство фолловеров считают, что Анастасия на новых фото очень женственная и красивая, а провокационный пост звезда оставила, чтобы привлечь к себе в очередной раз внимание. По мнению поклонников, если бы девушка так считала, она бы не фотографировалась в таком виде и не выкладывала публикацию на всеобщее обозрение.