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Анастасию Решетову заподозрили в беременности

Анастасию Решетову в Instagram фолловеры заподозрили в беременности. Слухи спровоцировала новая публикация, на которой знаменитость изображена в нижнем белье.

Анастасию Решетову заподозрили в беременности


Анастасия Решетова в своем микроблоге Instagram обнародовала свежую фотографию. На ней девушка запечатлена в нижнем белье, однако выглядит она достаточно скованной. Под снимком звезда задалась вопросом, почему на сегодняшний день даже в купальниках некомфортно фотографироваться. Подписчики от этого фото в восторге. Они предположили, что такой вопрос мог возникнуть из-за беременности. Многие поклонники начали интересоваться, кто отец ребенка, а также поздравили знаменитость с очередным материнством. До сих пор тема остается открытой. Фанаты продолжают выдвигать свои предположения, почему вдруг двадцатидвухлетняя модель начала стесняться своей фигуры.

Анастасию Решетову заподозрили в беременности


Между тем, большинство фолловеров считают, что Анастасия на новых фото очень женственная и красивая, а провокационный пост звезда оставила, чтобы привлечь к себе в очередной раз внимание. По мнению поклонников, если бы девушка так считала, она бы не фотографировалась в таком виде и не выкладывала публикацию на всеобщее обозрение.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00
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