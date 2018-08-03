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Анна Седокова жалуется на отсутствие парня и секса

Известная певица Анна Седокова призналась в Instagram, что скучает без объятий и мучается от отсутствия парня и секса.

Хейтеры язвительно посоветовали ей больше внимания уделять своим детям.

Анна Седокова жалуется на отсутствие парня и секса

Неожиданно эмоциональный пост Анны Седоковой мгновенно оказался в центре внимания публики. Экс-звезда «ВИАгры» заявила, что больше двух месяцев она не целовалась и ее губы «покрылись льдом».

35-летняя мать двоих детей с болью в сердце наблюдает за влюбленными парочками. Она просто с ума сходит и больше не может быть без любимого человека. Спасите, помогите!

По словам Анны Седоковой, она практически никогда не была в одиночестве. Всякие отношения плавно перетекали в новый роман, не позволяя сексуальной певице оставаться одной. И чтобы новый перерыв не продолжался слишком долго, она решила призвать на помощь теорию визуализации и потребовать у Instagram нового парня для себя любимой.

Анна Седокова жалуется на отсутствие парня и секса

Огненный спич неудовлетворенной Седоковой вызвал у фолловеров противоречивые отклики. Кто-то пожалел ее, кто-то не поверил в искренность. Многие принялись смеяться.

«Анна, я тоже очень хочу целоваться, вас 18 летний парень устроит?», «Приезжай в Барнаул здесь много принцев )))», «Пора шоу открывать – «Замуж за Седокову»!», «Ты в курсе, что у тебя дочь подрастает? Она ведь с матери пример возьмет», «Пост прям СТЫДНЫЙ какой-то ... Будто портится товар от просрочки», - пишут в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:45
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