Учёные обнаружили устойчивые к антисептикам бактерии

Спиртовые антисептики действуют не избирательно, вызывая в данном случае лизис, а также гибель бактериальных клеток, замедляя распространение микробов, получивших устойчивость к действию антибиотиков. Ученые у одного из них нашли новую "сверхспособность". В данном случае энтерококк, устойчивый к ванкомицину (VRE) оказался не очень восприимчив к действию антисептиков на спирту.В ходе опытов учёные обнаружили лабораторный, искусственный феномен, а также показали, что новая такая особенность бактерий реализуется в так называемой реальной способности выживать во время стандартных процедур дезинфекции. Британские эксперты обнаружили недавно кандидата в супербактерии. Речь идёт о микроорганизмах, выработавших устойчивость ко многим известным антибиотикам, включая средства "последнего резерва".