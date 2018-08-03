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Учёные обнаружили устойчивые к антисептикам бактерии

Австралийскими медиками обнаружены штаммы энтерококков, которые плохо поддаются действию антисептиков основанных на растворах спиртов.

Учёные обнаружили устойчивые к антисептикам бактерии


Спиртовые антисептики действуют не избирательно, вызывая в данном случае лизис, а также гибель бактериальных клеток, замедляя распространение микробов, получивших устойчивость к действию антибиотиков. Ученые у одного из них нашли новую "сверхспособность". В данном случае энтерококк, устойчивый к ванкомицину (VRE) оказался не очень восприимчив к действию антисептиков на спирту.

В ходе опытов учёные обнаружили лабораторный, искусственный феномен, а также показали, что новая такая особенность бактерий реализуется в так называемой реальной способности выживать во время стандартных процедур дезинфекции. Британские эксперты обнаружили недавно кандидата в супербактерии. Речь идёт о микроорганизмах, выработавших устойчивость ко многим известным антибиотикам, включая средства "последнего резерва".

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:30
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