Принц Гарри отказался назвать злобной мачехой Камиллу Паркер-Боулз

Об изменах принца Чарльза в свое время судачил весь мир. Обожающая Диану публика жестко высказывалась в адрес разлучницы Камиллы Паркер-Боулз, которая через семь лет после гибели принцессы все же вышла замуж за ее супруга.Принц Гарри впервые заговорил об отношениях с мачехой. Он заявил, что полностью одобрил вторую свадьбу отца, восприняв это событие с радостью.По словам младшего сына леди Ди, они с братом принцем Уильямом всегда были дружны с мачехой. Он заявил о своей признательности за то, что эта женщина смогла сделать их отца счастливым человеком.Роман принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз начался задолго до того, как они оба поженились. Законные супруги не помешали обоим продолжать встречаться и быть объектами пересудов. Через год после развода принцесса Диана погибла в автокатастрофе, а несколько лет спустя скандальная пара оформила свои отношения. Но, несмотря на это, рядовые британцы продолжали жалеть сыновей Дианы, обвиняя их мачеху во всех смертных грехах.