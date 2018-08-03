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Новости «Дома-2»: в ресторане Ольги Бузовой прорвало канализацию; Ольга Жарикова и Александр Гобозов покинули «Дом-2»

Стали известны последние слухи и новости о жизни звезд реалити-шоу «Дом-2» на сегодня 3 августа.

Новости «Дома-2»: в ресторане Ольги Бузовой прорвало канализацию; Ольга Жарикова и Александр Гобозов покинули «Дом-2»

У Ольги Бузовой появилась печальная новость, в ее ресторане BUZfoot прорвало канализацию. Сотрудники уже дважды обращались в клининговую службу, однако неприятный запах пока устранить не удается.

Появилась информация, что участники телестройки Ольга Жарикова и Александр Гобозов покинули реалити-шоу.

Илья Яббаров окончательно разорвал отношения с Аленой Савкиной. Мужчина винит во всем Татьяну Владимировну. Яббаров не сомневается, что именно она постоянно настраивает Алену против него, желая, чтобы та осталась матерью одиночкой.

Татьяна Мусульбес невероятно скучает по подруге Ирине Пинчук. Таня обещает каждый день умолять организаторов вернуть девушку с Острова любви на поляну.

Маргарита Овсянникова планирует сделать ринопластику.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:26
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