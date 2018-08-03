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Дочь Мишулина согласна сниматься с Тимуром Еремеевым

Дочь Спартака Мишулина выразила согласие работать вместе с его внебрачным сыном Тимуром Еремеевым. По словам Карины Мишулиной, ради интересной роли она способна решиться на такой шаг.

Но семейный скандал, который благодаря программе «Пусть говорят» стал достоянием общественности, все еще не стихает.

Дочь Мишулина согласна сниматься с Тимуром Еремеевым

Карина Мишулина не признает Тимура Еремеева своим братом. Она называет молодого мужчину «проектом Первого канала», уверяя, что ДНК-тест был сфальсифицирован. Она считает, что для большей схожести со знаменитым отцом Еремеев даже сделал пластическую операцию, а его совместные снимки с продюсером ток-шоу вызывают подозрения в сговоре.

38-летняя актриса призналась также, что после выхода в эфир программы про ее семью, она была уволена из Театра сатиры и юмора, а кино почти не приглашают. В то же время карьера Тимура Еремеева, наоборот, пошла в гору.

Дочь Мишулина согласна сниматься с Тимуром Еремеевым

Но недавно Карина Мишулина получила предложение о новой роли простой деревенской девушки в комедийном сериале. Она заявила, что так сильно заинтересована в этой работе, что могла бы сотрудничать даже с Еремеевым, которого так недолюбливает.

Между тем, в Сети продолжают активно обсуждать, как сильно Тимур Еремеев похож на молодого Спартака Мишулина.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:45
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