Бывшего мужа Ольги Бузовой высмеяли за рекламный пост

"Зарплату снизили - соответственная жизнь. Надо ж пахать как-то", "Ну вот и Димасик до рекламы снизошел))", "Дитя появилось, надо на памперсы зарабатывать :)", "А дела то совсем плохи похоже", - комментируют публикацию подписчики.

На днях вскрылась информация, что бывший супруг известной ведущей и певицы Ольги Бузовой - футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов, которого уволили из клуба, выставил на продажу загородный дом, квартиру и два автомобиля.В результате, после переговоров с руководством «Локо», Дмитрий заключил с футбольным клубом контракт на 1 год. Но, по всей вероятности, ему сильно снизили зарплату.И вот на днях в своем микроблоге Инстаграмма спортсмен опубликовал пост, где решил рекламировать энергетический напиток.Хейтеры спортсмена тут же начали бурную дискуссию. Они решили, что Тарасову катастрофически не хватает денег, и он занялся рекламой. Ведь сейчас ему надо обеспечивать жену Анастасию Костенко и их дочку.