Бывшего мужа Ольги Бузовой высмеяли за рекламный пост
Тема личной жизни звезд всегда остается наиболее интересной широкому пользователю. Бывшего мужа Ольги Бузовой высмеяли за рекламный пост
На днях вскрылась информация, что бывший супруг известной ведущей и певицы Ольги Бузовой - футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов, которого уволили из клуба, выставил на продажу загородный дом, квартиру и два автомобиля.
В результате, после переговоров с руководством «Локо», Дмитрий заключил с футбольным клубом контракт на 1 год. Но, по всей вероятности, ему сильно снизили зарплату.
И вот на днях в своем микроблоге Инстаграмма спортсмен опубликовал пост, где решил рекламировать энергетический напиток.
Хейтеры спортсмена тут же начали бурную дискуссию. Они решили, что Тарасову катастрофически не хватает денег, и он занялся рекламой. Ведь сейчас ему надо обеспечивать жену Анастасию Костенко и их дочку.
"Зарплату снизили - соответственная жизнь. Надо ж пахать как-то", "Ну вот и Димасик до рекламы снизошел))", "Дитя появилось, надо на памперсы зарабатывать :)", "А дела то совсем плохи похоже", - комментируют публикацию подписчики.