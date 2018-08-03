Регина Мянник рассказала про смерть мужа, выкидыш и онкологию

Регина Мянник призналась, что в возрасте 17 лет у нее был роман с женатым мужчиной, который ради нее бросил свою прежнюю семью. И хотя все родные выступали против, она не смогла избавиться от чувств к Сергею, который и стал ее первым мужем.Потом был печальный опыт с выкидышем, после чего, к огромному счастью актрисы, на свет появились две ее сыновей Степан и Никита, которые сейчас учатся в Англии. Но рождение детей не укрепило отношения супругов, которые отдалялись друг от друга, пока не наступил момент развода.Вторым мужем Регины Мянник стал известный юрист, который был убит осенью 2015 года. Это повергло актрису в глубокий шок и депрессию, а ее переживания только усилились, когда вдруг на своей коже она стала находить странные высыпания. Врачи поставили неутешительный диагноз – рак. И только оперативное хирургическое вмешательство помогло избежать трагедии.Регина Мянник известна по работам в фильмах «Сиделка», «Каменская 3», «Лондонград», «Крем», «Гражданин начальник» и других.