Пятилетний сын Кейт Миддлтон обошел принца Уильяма и принца Гарри

Рейтинг был составлен экспертами издания Tatler, которые признали отпрыска из монаршей семьи безусловным лидером среди прочих 29 знаменитых личностей.Специально для принца Джорджа Кембриджского даже был придуман стиль имени Кристофера Робина, мальчика из сказки про Винни-Пуха. Стилисты выразили убежденность, что сын Кейт Миддлтон и Принца Уильяма очень похож на этого персонажа, поскольку всегда появляется на публике в шортах, гольфах и в рубашке с жилеткой или курточкой.В рейтинге «засветились» также королева Елизавета Вторая, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, тогда как для других членов королевской фамилии здесь места не нашлось. Правда, были упомянуты, например, правозащитница и супруга голливудского актера Амаль Клуни, а также британская актриса Лили Джеймс.И хотя лидером рейтинга был признан принц Джордж, «иконой безупречного стиля» авторы списка все равно назвали его прабабушку, королеву Елизавету Вторую.