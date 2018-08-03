eMusic Кенеса Ракишева намерен изменить индустрию музыки в интернете

Стоит отметить, что на сегодняшний день eMusic удалось реализовать более 1 млрд. загрузок музыкальных треков. В целом в списке бренда находится около 26 млн. треков. Таких результатов удалось добиться за 20 лет работы на рынке.Тамир Кох, генеральный директор eMusic, считает, что в скором времени традиционная система электронной музыкальной библиотеки полностью устареет. Доказательством этого может служить тот факт, что Spotify сейчас имеет большие финансовые потери, которые практически дошли до отметки в 400 млн. долларов. Также гендиректор eMusic прогнозирует снижение уровня доходов и у AppleMusic.Помимо этого Тамир Кох заявил, что за 20 лет работы на рынке музыкального контента компании удавалось быть в лидерах индустрии. eMusic, являясь подразделением TriPlay, имеет хорошую репутацию у независимых музыкантов.Новая технология, основанная на блокчейн, даст возможность бороться с пиратством в мире музыки. Сами исполнители будут видеть количество прослушиваний и скачиваний их треков, а система на основе этих данных будет распределять уровень гонораров.Многие эксперты утверждают, что уже на сегодняшний день некоторые музыканты готовы попробовать новую схему работы. На технологию возлагают большие надежды из-за возможности исправления проблем, существующих в сфере продажи музыкального контента. Сам Кенес Ракишев относится к проекту довольно положительно и с оптимизмом смотрит в будущее.