Влад Лисовец рассказал в Instagram, как из-за девушки упал с самоката

Неприятная ситуация случилась с Владом Лисовцом, который вместе с подругой решил попробовать модное увлечение и покататься на самокате. Свое приключение молодой человек описывает с большим юмором, вызывая восхищение поклонников и поклонниц.Но все закончилось не слишком весело: случайно оглянувшись на свою девушку, он не справился с управлением и «красиво упал на асфальт». Из-за этого Лисовец попал в НИИ скорой помощи имени Склифософского, ему наложили швы и предписали две недели не снимать пластырь с подбородка.В качестве убедительного доказательства стилист приложил к сообщению несколько фотографий, демонстрируя травмированное место. И даже пошутил, что теперь нельзя сказать, что он обошелся без круговой подтяжки лица. Ведь и справка есть, что его шили.Кроме подбородка в результате падения у Влада Лисовца пострадали пальцы на руки и ноге. Его преданные фанаты поспешили пожелать своему любимцу скорейшего выздоровления.