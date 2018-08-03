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Влад Лисовец рассказал в Instagram, как из-за девушки упал с самоката

Владислав Лисовец поделился в Instagram, как он из-за девушки упал с самоката. Главное – выжил, подчеркнул популярный стилист.

Влад Лисовец рассказал в Instagram, как из-за девушки упал с самоката


Неприятная ситуация случилась с Владом Лисовцом, который вместе с подругой решил попробовать модное увлечение и покататься на самокате. Свое приключение молодой человек описывает с большим юмором, вызывая восхищение поклонников и поклонниц.

Но все закончилось не слишком весело: случайно оглянувшись на свою девушку, он не справился с управлением и «красиво упал на асфальт». Из-за этого Лисовец попал в НИИ скорой помощи имени Склифософского, ему наложили швы и предписали две недели не снимать пластырь с подбородка.

Влад Лисовец рассказал в Instagram, как из-за девушки упал с самоката


В качестве убедительного доказательства стилист приложил к сообщению несколько фотографий, демонстрируя травмированное место. И даже пошутил, что теперь нельзя сказать, что он обошелся без круговой подтяжки лица. Ведь и справка есть, что его шили.

Кроме подбородка в результате падения у Влада Лисовца пострадали пальцы на руки и ноге. Его преданные фанаты поспешили пожелать своему любимцу скорейшего выздоровления.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:36
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