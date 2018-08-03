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Доступ к высокоскоростному Интернету сокращает продолжительность сна

Специалисты пришли к выводу, что доступ к высокоскоростному интернету сокращает продолжительность сна, а также снижает удовлетворение от этого отдыха у людей, которым приходится вставать рано.

Доступ к высокоскоростному Интернету сокращает продолжительность сна


Люди, имеющие доступ к DSL, как правило, спят на 25 минут меньше, чем те, у кого нет скоростного интернета. Дело в том, что люди, имеющие доступ к скоростному интернету спят менее 7-9 часов, поэтому они получают меньше удовлетворения от сна.

Эффект от сна в значительной степени зависит от ограничений во времени по утрам и использовании электронных устройств в вечернее время. Люди, имеющие доступ к скоростному интернету, обычно поздно ложатся спать, в результате продолжительность сна сокращается или же его нужно компенсировать, просыпаясь позже.

В зависимости от возраста человека соблазны, связанные с интернетом разнятся. У подростков и молодых людей до 30 лет имеется связь между недостатком сна и тем временем, которое они проводят за компьютерами или возле телевизора. В то время как люди от 31 года больше используют ПК и смартфоны.
 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:10
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