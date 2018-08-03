Доступ к высокоскоростному Интернету сокращает продолжительность сна

Люди, имеющие доступ к DSL, как правило, спят на 25 минут меньше, чем те, у кого нет скоростного интернета. Дело в том, что люди, имеющие доступ к скоростному интернету спят менее 7-9 часов, поэтому они получают меньше удовлетворения от сна.Эффект от сна в значительной степени зависит от ограничений во времени по утрам и использовании электронных устройств в вечернее время. Люди, имеющие доступ к скоростному интернету, обычно поздно ложатся спать, в результате продолжительность сна сокращается или же его нужно компенсировать, просыпаясь позже.В зависимости от возраста человека соблазны, связанные с интернетом разнятся. У подростков и молодых людей до 30 лет имеется связь между недостатком сна и тем временем, которое они проводят за компьютерами или возле телевизора. В то время как люди от 31 года больше используют ПК и смартфоны.