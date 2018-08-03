Хакеры заставили чиновников Аляски достать пишущие машинки

Виной всему вирус-вымогатель, поразивший компьютерные системы округа Матануска-Суситна. В результате, местными органами власти переведено на печатные машинки все делопроизводство. Информация из сообщений издания The Telegraph.Как рассказал представитель администрации округа, известным вредоносным программным обеспечением - Ransomware, было зашифрован доступ к почтовому серверу города, а так же серверам аварийного восстановления и внутренним муниципальным системам. Данная программа-вымогатель сумела заблокировать работу 120-ти серверов и 500 муниципальных компьютеров.Кибератаку успешно обнаружил антивирус, только определить все компоненты вируса ему не удалось, что позволило последнему распространиться по всей системе. В настоящее время ведомство делает все возможное для восстановления данных. Только информацию, которую не получится расшифровать, служащим придется хранить годами с надеждой, что ФБР сможет найти ключи для успешной дешифровки.