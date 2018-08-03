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Хакеры заставили чиновников Аляски достать пишущие машинки

Чиновниками американского штата Аляска принято решение перейти на использование пишущих машинок, после очередной кибератаки на их компьютерные сети.

Виной всему вирус-вымогатель, поразивший компьютерные системы округа Матануска-Суситна. В результате, местными органами власти переведено на печатные машинки все делопроизводство. Информация из сообщений издания The Telegraph.
Хакеры заставили чиновников Аляски достать пишущие машинки


Как рассказал представитель администрации округа, известным вредоносным программным обеспечением - Ransomware, было зашифрован доступ к почтовому серверу города, а так же серверам аварийного восстановления и внутренним муниципальным системам. Данная программа-вымогатель сумела заблокировать работу 120-ти серверов и 500 муниципальных компьютеров.

Кибератаку успешно обнаружил антивирус, только определить все компоненты вируса ему не удалось, что позволило последнему распространиться по всей системе. В настоящее время ведомство делает все возможное для восстановления данных. Только информацию, которую не получится расшифровать, служащим придется хранить годами с надеждой, что ФБР сможет найти ключи для успешной дешифровки.
 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 04:30
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