Dragon SpaceX: первый частный космический корабль для полетов на МКС

Первый грузовой демонстрационный рейс Dragon на станцию состоялся в мае 2012 года. В настоящее время SpaceX заключает контракты с NASA для выполнения 12 рейсов роботизированного снабжения на станцию.В то время как SpaceX занята переправой грузов на станцию и обратно, компания также работает над планом перевозки экипажа астронавтов на космическом корабле Dragon. В 2014 году компания получила от NASA 2,6 миллиарда долларов за последний этап программы Commercial Crew, целью которой является вылет астронавтов на американские космические корабли. Boeing получил $ 4,2 млрд для разработки своего модуля CST-100 Starliner.Основатель SpaceX Илон Маск сказал, что он назвал космический корабль Dragon после прослушивания песни «Puff, Magic Dragon», мелодии 1960-х годов. Маск выбрал это имя, потому что критики считали его бизнес-план невозможным, когда он основал SpaceX.По мере развития Dragon NASA предложило больше средств, а в апреле 2008 года заключило со SpaceX контракт на запуск услуг.В декабре 2008 года случился настоящий прорыв для компании Маска: NASA выбрало комбинацию Falcon 9 / Dragon Space X для доставки грузов на Международную космическую станцию. Контракт составлял не менее 1,6 млрд. долл. США с возможностью расширения услуг на сумму до 3,1 млрд. долл. США. Маск заявил, что это была «огромная ответственность» для SpaceX, учитывая приближающийся выход на пенсию программы челноков в то время.В ноябре 2009 года компания разместила некоторые аппаратные средства связи на рейсе STS-129, чтобы помочь в будущих полетах SpaceX на станцию. А в июне 2010 года компания впервые запустила ракету Falcon 9. Этот полет включал «квалификационную единицу» космического корабля Dragon, который сначала предполагал передавать данные во время полета в космос.Когда тестовый блок прошел успешно, эксперты SpaceX обратили внимание на отправку реальных вещей. Первый полный тест космического корабля Dragon состоялся 8 декабря 2010 года. Миссия прошла успешно. Это ознаменовало первый случай, когда частная беспилотная космическая капсула была восстановлена благополучно на Земле.