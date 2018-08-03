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Ученые успешно пересадили свинье выращенное в лаборатории легкое

Ученым Техасского университета впервые удалось в условиях пробирки вырастить легкие свиньи, которые потом так же успешно были пересажены в ее организм.

Отмечается, что требующих пересадки легких пациентов, с каждым днем становится все больше, только крайне редко удается найти подходящий орган для операции. Сложность в том, что биоинженерам сложно создать ткани, способные поддерживать жизнедеятельность микрососудистых сетей. Для нового исследования использовали белковый матрикс из легких свиньи, причем он лишен всех клеток.
Ученые успешно пересадили свинье выращенное в лаборатории легкое


Форма гибкого трехмерного «скелета» была помещена в специальный разработанный питательный состав, который засеяли клетками животных-реципиентов, представляющий будущие органы. После 30 дней культивирования клеток провели трансплантацию, а уже через две недели, органами самостоятельно были запущены процессы образования сосудистых тканей.

При исследованиях, для анализа и изучения результатов пересадки, свиньи периодически усыплялись. Все процедуры прошли успешно, реакций отторжения не замечено. Как рассказали ученые, при положительных результатах эксперимента, получится спасти не одну человеческую жизнь.
 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:45
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