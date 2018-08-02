Телескоп NASA Spitzer прислал изображение угасающей давно мертвой звезды HBH 3

Красные нити в этом изображении космического телескопа Spitzer относятся к остатку сверхновой HBH 3, впервые обнаруженными в 1966 году с использованием радиотелескопов. Следы остатка также излучают оптический свет. Ветви светящегося материала являются, скорее всего, молекулярным газом, который был поражен ударной волной, создаваемой сверхновой. Энергия от взрыва активировала молекулы и заставляла их излучать инфракрасный свет.Белая, облачная форма, также видимая на изображении, является частью комплекса звездообразующих областей, просто называемых W3, W4 и W5. Однако эти регионы простираются далеко за пределы этого изображения. Как белые звездообразующие области, так и красные нити расположены примерно на расстоянии 6400 световых лет и расположены галактике Млечный Путь.HBH 3 составляет около 150 световых лет в диаметре, что делает его одним из крупнейших известных остатков сверхновой и, возможно, одним из самых старых: по оценкам астрономов, первоначальный взрыв, возможно, произошел где-то от 80 000 до 1 миллиона лет назад.В 2016 году на гамма-телескопе NASA Fermi были обнаружены очень высокоэнергетические световые гамма-лучи, исходящие из области около HBH 3. Эта эмиссия может исходить из газа в одной из соседних звездообразующих областей, возбуждаемых мощными излучением частиц взрывом сверхновой.Космический телескоп Spitzer - одна из четырех больших обсерваторий NASA - вместе с космическим телескопом Hubble, рентгеновской обсерваторией Chandra и гамма-обсерваторией Compton, - и 25 августа отпразднует свой 15-й день рождения в космосе. Spitzer исследует Вселенную в инфракрасном свете.