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Ученые не выявили генетической связи между пигмеями острова Флорес и вымершими «хоббитами»

Ученые не смогли восстановить ДНК из ископаемых Homo floresiensis («хоббиты»), проживающих раннее на острове Флорес, поэтому создали инструмент для поиска архаичных генетических последовательностей в современной ДНК пигмеев, который показал отсутствие генетической связи.

Ученые не выявили генетической связи между пигмеями острова Флорес и вымершими «хоббитами»


«В вашем геноме есть гены, унаследованные от неандертальцев. Некоторые современные люди унаследовали гены от Denisovans [других вымерших видов людей], которые мы можем проверить, потому что у нас есть генетическая информация от Denisovans », - сказала Серена Туччи, исследователь в лаборатории Akey.

Она использовала эту технику с геномами на 32 современных пигмеев, живущих в деревне недалеко от пещеры Лян Буа на острове Флорес в Индонезии, где обнаружены окаменелости H. floresiensis в 2004 году.

«У них определенно много от неандертальцев. Мы ожидали этого, потому что знали, что произошла какая-то миграция из Океании на Флорес, так что была какая-то общая родословная этих групп. Однако никаких указаний на поток генов от «хоббитов» в пигмеях, проживающих сегодня на острове, обнаружено не было». – сообщила Туччи.

Исследователи нашли эволюционные изменения, связанные с диетой и низким ростом. Высота очень наследуется, и генетики идентифицировали много генов с вариантами, связанными с более высоким или более коротким ростом. Туччи и ее коллеги проанализировали геномы пигмеев Флореса относительно связанных с ростом генов, идентифицированных у европейцев, и обнаружили высокую частоту генетических вариантов, связанных с коротким ростом.

Ископаемые данные свидетельствуют о том, что H. floresiensis были значительно ниже, чем современные пигмеи Флореса, с ростом 106 сантиметров, в то время как современные пигмеи в среднем имеют рост 145 сантиметров.

Результаты показывают, что островная карликовость возникла независимо, по крайней мере, дважды на острове Флорес, сообщают ученые, сначала в H. floresiensis и снова в современных пигмеях.

«Это действительно интригует, так как означает, что эволюционно мы не такие особенные. Люди похожи на других млекопитающих, мы подвержены тем же процессам». – заключила Туччи.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 23:16
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