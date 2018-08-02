АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”
EUR 73.11 USD 62.56
Курс валют на 02.08.2018

Ученые: Тяжелая засуха могла спровоцировать крах цивилизации майя

Ученые предполагают, что именно затяжная засуха могла спровоцировать крах великой цивилизации майя

Ученые: Тяжелая засуха могла спровоцировать крах цивилизации майя


Исследователи из Кембриджского университета и Университета Флориды разработали метод измерения различных изотопов воды, захваченных гипсом, минералом, который образуется во время засухи во время падения уровня воды, в озере Чичанчанаб на полуострове Мексика в Юкатан, где была основана цивилизация майя.

Исходя из этих измерений, исследователи обнаружили, что ежегодное количество осадков сократилось на 41% - 54% в период краха цивилизации майя с периодами до 70% снижения осадков во время пиковых условий засухи, и что относительная влажность снизилась от 2% до 7% по сравнению с сегодняшним днем. Результаты представлены в журнале Science.

«Роль изменения климата в крахе классической цивилизации майя несколько противоречива, отчасти потому, что предыдущие записи ограничиваются качественными реконструкциями, например, были ли условия более влажными или более сухими. Наше исследование представляет собой значительный прогресс, поскольку он обеспечивает статистически достоверные оценки уровней осадков и влажности во время падения майи», - сказал Ник Эванс, доктор философии в Кембриджском отделе наук о Земле и первый автор статьи.

Существует множество теорий относительно того, что вызвало крах цивилизации майя. Однако в 1990-х годах исследователи смогли объединить климатические записи на период краха майя и обнаружили, что это коррелирует с продолжительным периодом крайней засухи. Ученые представили первые физические доказательства корреляции между этим периодом засухи в озере Чичанчанаб и крушением цивилизации майя еще в 1995 году.

Теперь Ходелл и его коллеги применили новый метод и оценили масштабы этой засухи. Используя новый геохимический метод измерения воды, запертой в гипсе из Чичанчанаба, исследователи построили полную модель гидрологических условий в период классического периода, когда цивилизация майя рухнула.

Эти количественные климатические данные могут использоваться для лучшего прогнозирования того, как эти условия засухи могут повлиять на сельское хозяйство, включая урожайность основных продуктов майя, таких как кукуруза.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телескоп NASA Spitzer прислал изображение
Андрей Малахов опубликовал фото с наследниками
Ученые не выявили генетической связи между
Анна Хилькевич запретила своему избраннику
Грабители в Индии похитили 200 килограмм волос
Ученые: Тяжелая засуха могла спровоцировать крах
Редкий пятачок 1913 года будет продан с молотка
Астрономы раскрыли тайну странной звезды Эты
В России хотят наказать сбежавших на Украину
Renault представила обновлённую бюджетную версию
Геологи раскрыли тайны источника происхождения
Эксперты рассказали про изменения iPhone в
Виктория Романец заявила, что больше ей не нужен
Пользователи сетей были в восторге после
Сбербанк анонсировал представление робота-аватара
Екатерина Вуличенко озвучила тему минусов
«Виктор Шароваров забыт»: Саша Шева уже
Барановская оберегает детей от негатива после
Внешний вид Милы Кунис на светском мероприятии
Поклонники раскритиковали Илью Глинникова за
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова
Новый кроссовер Tata Harrier получит
Поклонники Волочковой раскритиковали её новый
В Тульской области полиция задержала
В России суд впервые оправдал призывника-уклониста
Последнее расследование обстоятельств гибели
Беременная Регина Тодоренко исполнила
На долларовой купюре исследователи нашли скрытое
Жители Австралии были напуганы внешним видом НЛО
Московский пенсионер умер после неудачного
Просмотреть все новости