Ученые: Тяжелая засуха могла спровоцировать крах цивилизации майя

Исследователи из Кембриджского университета и Университета Флориды разработали метод измерения различных изотопов воды, захваченных гипсом, минералом, который образуется во время засухи во время падения уровня воды, в озере Чичанчанаб на полуострове Мексика в Юкатан, где была основана цивилизация майя.Исходя из этих измерений, исследователи обнаружили, что ежегодное количество осадков сократилось на 41% - 54% в период краха цивилизации майя с периодами до 70% снижения осадков во время пиковых условий засухи, и что относительная влажность снизилась от 2% до 7% по сравнению с сегодняшним днем. Результаты представлены в журнале Science.«Роль изменения климата в крахе классической цивилизации майя несколько противоречива, отчасти потому, что предыдущие записи ограничиваются качественными реконструкциями, например, были ли условия более влажными или более сухими. Наше исследование представляет собой значительный прогресс, поскольку он обеспечивает статистически достоверные оценки уровней осадков и влажности во время падения майи», - сказал Ник Эванс, доктор философии в Кембриджском отделе наук о Земле и первый автор статьи.Существует множество теорий относительно того, что вызвало крах цивилизации майя. Однако в 1990-х годах исследователи смогли объединить климатические записи на период краха майя и обнаружили, что это коррелирует с продолжительным периодом крайней засухи. Ученые представили первые физические доказательства корреляции между этим периодом засухи в озере Чичанчанаб и крушением цивилизации майя еще в 1995 году.Теперь Ходелл и его коллеги применили новый метод и оценили масштабы этой засухи. Используя новый геохимический метод измерения воды, запертой в гипсе из Чичанчанаба, исследователи построили полную модель гидрологических условий в период классического периода, когда цивилизация майя рухнула.Эти количественные климатические данные могут использоваться для лучшего прогнозирования того, как эти условия засухи могут повлиять на сельское хозяйство, включая урожайность основных продуктов майя, таких как кукуруза.