Нейросеть научилась использовать свет вместо электричества

Как оказалось, нейросеть способна на лазере распознавать цифры. Состоит она из множества элементов, отдельных нейронов, соединенных между собой, при этом каждый получает сигнал от своих собратьев.По мере прохождения облучения нейронной сети, все значения по коэффициентам оптимизируются, с целью выполнения поставленных для них задач. Все приближено к принципам работы человеческого мозга.Состоит данное устройство из пластиковых пластин, которые обладают сложной структурой и напечатаны посредством 3D-принтера. Представляет из себя каждая пластина, слой нейронов, которыми успешно отражается свет или он пропускается за счет прозрачности.Выходной сигнал формирует специальное изображение, представляющее «код» распознанного объекта. В итоге проведенных работ, физики обучили свою нейронную сеть успешно распознавать цифры от 0 до 9.