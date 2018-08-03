Ученые не советуют женщинам играть в футбол

Опрос, проведенный Международной федерацией футбола (ФИФА), показал, что примерно 30 миллионов женщин всего мир занимаются профессионально игрой в футбол, при этом медики заметили, что они часто жалуются на влияние последствий травм головы, которые получены в ходе игры Поэтому женщинам не советую играть в футбол.Медиками изучена организационная структура мозга среди 98 женщин и мужчин, посвятивших себя игре в футбол. Были использованы передовые методики МРТ, отслеживающие движение в белом веществе молекул воды, которые в здоровом состоянии движутся в одном направлении. Медиками регистрируются высокие уровни фракционной анизотропии, специального показателя, связанного с «направленной» организацией структуры головного мозга. Данный показатель зависит от ориентации и количества проводящих путей для белого вещества. При снижении фракционной анизотропии, происходят воспалительные процессы или потеря нейронов.Исследования показали, что фракционная анизотропия ниже у тех людей, которые часто подвержены ударам по голове. При этом женщины более чувствительны к подобным воздействиям и микроструктурным повреждениям мозга.