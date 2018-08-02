Астрономы раскрыли тайну странной звезды Эты Карина, оставшейся целой после взрыва

Объяснение об извержении ускользало от астрофизиков, так как у них нет возможности наблюдать непосредственно за вспышкой с использованием современных технологий, произошедшей в 1840-х годах.Выполняя современную астрономическую криминализацию запаздывающего света с наземными телескопами, астрономы обнаружили неожиданность. Новые измерения извержения 1840-х годов показывают, что материал расширяется с рекордными скоростями до 20 раз быстрее, чем ожидали астрономы. Наблюдаемые скорости больше напоминают самый быстрый материал, выброшенный взрывной волной в взрыве сверхновой, а не относительно медленные и нежные ветры, ожидаемые от массивных звезд до их смерти.Исходя из этих данных, исследователи предполагают, что извержение, возможно, было вызвано длительной звездным боем среди трех активных родственных звезд, которые уничтожили одну звезду и оставили две другие в двоичной системе. Этот бой, возможно, завершился сильным взрывом, когда Эта Карина съела одного из своих двух спутников, пролетев более чем в 10 раз больше массы нашего Солнца в космос. Выброшенная масса создавала гигантские биполярные лепестки, похожие на форму гантелей, встречающуюся в современных изображениях.Наблюдения дают новые подсказки тайне, окружающей титаническую судорогу, которая в то время сделала Эта Карина второй яркой ночной звездой, замеченной в небе с Земли между 1837 и 1858 годами. Данные подсказывают, как она могло быть самой светящейся и массивной звездой в галактике Млечный Путь.«Мы видим эти действительно большие скорости в звезде, которая, кажется, имела мощный взрыв, но почему-то звезда выжила», - пояснил Смит. «Самый простой способ сделать это - ударная волна, которая выходит из звезды и ускоряет материал до очень высоких скоростей».Исследователи полагают, что наиболее простой способ объяснить широкий спектр наблюдаемых фактов, связанных с извержением, связан с взаимодействием трех звезд, где объекты обмениваются массой.