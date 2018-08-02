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Сбербанк анонсировал представление робота-аватара «Ника»

Сбербанком представлен робот-аватар «Ника», созданный специалистами, представляющими лабораторию робототехники. В технологию внедрили функционал «Алисы» от Яндекса, при этом разработка на равных общается с клиентами и может выражать свои эмоции.

В настоящее время Сбербанком запускается цифровая система «Ники». В намерениях продолжение работы создания физической оболочки. Директором центра робототехники Альбертом Ефимовым отмечается, что робот будет началом создания моделей мощных разработок, связанных с диалоговыми агентами - iPavlov. Уже подписано Соглашение с Московским физико-техническим институтом, направленное на создание искусственного интеллекта, а так же новых цифровых продуктов.
Сбербанк анонсировал представление робота-аватара «Ника»


Лаборатория робототехники открыта сбербанком в прошлом году. Основной целью является – наладить разработку, а так же тестирование и запуск новых версий технических продуктов, предназначенных для головной компании. Специалистами центра акцентируется внимание дальнейшее внедрение роботов-ассистентов, промышленных экзоскелетов, беспилотников. Facebook планирует создание робота, повышающего уровень работы с соцсетью.
 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:52
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