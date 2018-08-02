Сбербанк анонсировал представление робота-аватара «Ника»

В настоящее время Сбербанком запускается цифровая система «Ники». В намерениях продолжение работы создания физической оболочки. Директором центра робототехники Альбертом Ефимовым отмечается, что робот будет началом создания моделей мощных разработок, связанных с диалоговыми агентами - iPavlov. Уже подписано Соглашение с Московским физико-техническим институтом, направленное на создание искусственного интеллекта, а так же новых цифровых продуктов.Лаборатория робототехники открыта сбербанком в прошлом году. Основной целью является – наладить разработку, а так же тестирование и запуск новых версий технических продуктов, предназначенных для головной компании. Специалистами центра акцентируется внимание дальнейшее внедрение роботов-ассистентов, промышленных экзоскелетов, беспилотников. Facebook планирует создание робота, повышающего уровень работы с соцсетью.