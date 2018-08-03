Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи сохранил историю развития человечества до появления христианства

Тексты переписчика хранила его семья, а потом ценные артефакты скрывались в святилище Косокотайцзингу. В них описаны четыре периода мира, возникшего 300 млрд лет назад. До его сотворения было только море с жидкой грязью, а дальше через 22 млрд лет появились Бог и Богиня. Они отделили небо от земли, создали светила, и сформировали Землю, на которую потом спустился наследник с сияющим телом.Он стал создателем различных наций, а дальше различные существа семь поколений занимались разработками различных технологий, что также касается письменности. После этого потомки солнечного божества основали династию императоров, а их потомки спустились с небес, чтобы стать правителями разных стран.Документ говорит, что небожители создали людей с разным цветом кожи, но тогда Япония была центром мира, а эра Кото с правлением наследника Великого Бога разделила его на 16 частей, о чем красноречиво говорит символ хризантемы с аналогичным числом лепестков на печати и гербе правителей. Ученые заметили аналогичный цветок на римских и египетских достопримечательностях, но еще он красовался на воротах Вавилона и в испанском дворце Альгамбра.Древнее правительство расположилось в горах Хида, где стоит вышеописанный храм. Это сооружение было посвящено предкам землян и было создано из металла, а также сюда приезжали все жители планеты, чтобы отметить великий праздник своих творцов. Император Сумера-Микото путешествовал по миру на воздушном транспорте, приземляясь в разных уголках на посадочных полосах.Земля была собственностью богов, но ею владели люди, не платящие налоги за использование ресурса в сельском хозяйстве. В ту эпоху все жили без проблем и разделения на классы, прославляя мудрого правителя, назначавшего царями в разных регионах достойных особ. Шумеры в своих текстах тоже писали о древних владыках, назначенных богами, да и пирамиды, описанные японцем, тоже использовались для общения с внеземными существами.Династия Фукиэдзу стала виновником испорченности человечества, после чего огромное цунами обрушилось на неблагодарных предков жителей страны. Такенучи дальше упоминает о могиле Христа, находящейся в небольшом городке Синго, на которой высится огромный крест.Также есть описание захоронения исчезнувшего Моисея, умершего в этом месте после 583 лет. К сожалению, ученые не могут проверить подлинность необычных сведений автора загадочного манускрипта, который потом стал главой общины синтоистов, отделившихся от основной ветки религии.Некоторые эксперты считают его пропагандой военных, желающих оправдать мечты императора о правлении всем миром. Часть специалистов не исключают, что в рукописях есть зерна истины, но пока никто не может открыть секреты самого загадочного артефакта науки.