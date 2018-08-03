Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи сохранил историю развития человечества до появления христианства
Мало кто из людей слышал о написанном 1500 лет назад манускрипте Такенучи, переписанным из древних рукописей японцем Матори. Там сохранилась история развития человечества до появления христианства, но власти страны забрали оригинал, после чего он бесследно исчез.
Тексты переписчика хранила его семья, а потом ценные артефакты скрывались в святилище Косокотайцзингу. В них описаны четыре периода мира, возникшего 300 млрд лет назад. До его сотворения было только море с жидкой грязью, а дальше через 22 млрд лет появились Бог и Богиня. Они отделили небо от земли, создали светила, и сформировали Землю, на которую потом спустился наследник с сияющим телом.
Он стал создателем различных наций, а дальше различные существа семь поколений занимались разработками различных технологий, что также касается письменности. После этого потомки солнечного божества основали династию императоров, а их потомки спустились с небес, чтобы стать правителями разных стран.
Документ говорит, что небожители создали людей с разным цветом кожи, но тогда Япония была центром мира, а эра Кото с правлением наследника Великого Бога разделила его на 16 частей, о чем красноречиво говорит символ хризантемы с аналогичным числом лепестков на печати и гербе правителей. Ученые заметили аналогичный цветок на римских и египетских достопримечательностях, но еще он красовался на воротах Вавилона и в испанском дворце Альгамбра.
Древнее правительство расположилось в горах Хида, где стоит вышеописанный храм. Это сооружение было посвящено предкам землян и было создано из металла, а также сюда приезжали все жители планеты, чтобы отметить великий праздник своих творцов. Император Сумера-Микото путешествовал по миру на воздушном транспорте, приземляясь в разных уголках на посадочных полосах.
Земля была собственностью богов, но ею владели люди, не платящие налоги за использование ресурса в сельском хозяйстве. В ту эпоху все жили без проблем и разделения на классы, прославляя мудрого правителя, назначавшего царями в разных регионах достойных особ. Шумеры в своих текстах тоже писали о древних владыках, назначенных богами, да и пирамиды, описанные японцем, тоже использовались для общения с внеземными существами.
Династия Фукиэдзу стала виновником испорченности человечества, после чего огромное цунами обрушилось на неблагодарных предков жителей страны. Такенучи дальше упоминает о могиле Христа, находящейся в небольшом городке Синго, на которой высится огромный крест.
Также есть описание захоронения исчезнувшего Моисея, умершего в этом месте после 583 лет. К сожалению, ученые не могут проверить подлинность необычных сведений автора загадочного манускрипта, который потом стал главой общины синтоистов, отделившихся от основной ветки религии.
Некоторые эксперты считают его пропагандой военных, желающих оправдать мечты императора о правлении всем миром. Часть специалистов не исключают, что в рукописях есть зерна истины, но пока никто не может открыть секреты самого загадочного артефакта науки.
Тексты переписчика хранила его семья, а потом ценные артефакты скрывались в святилище Косокотайцзингу. В них описаны четыре периода мира, возникшего 300 млрд лет назад. До его сотворения было только море с жидкой грязью, а дальше через 22 млрд лет появились Бог и Богиня. Они отделили небо от земли, создали светила, и сформировали Землю, на которую потом спустился наследник с сияющим телом.
Он стал создателем различных наций, а дальше различные существа семь поколений занимались разработками различных технологий, что также касается письменности. После этого потомки солнечного божества основали династию императоров, а их потомки спустились с небес, чтобы стать правителями разных стран.
Документ говорит, что небожители создали людей с разным цветом кожи, но тогда Япония была центром мира, а эра Кото с правлением наследника Великого Бога разделила его на 16 частей, о чем красноречиво говорит символ хризантемы с аналогичным числом лепестков на печати и гербе правителей. Ученые заметили аналогичный цветок на римских и египетских достопримечательностях, но еще он красовался на воротах Вавилона и в испанском дворце Альгамбра.
Древнее правительство расположилось в горах Хида, где стоит вышеописанный храм. Это сооружение было посвящено предкам землян и было создано из металла, а также сюда приезжали все жители планеты, чтобы отметить великий праздник своих творцов. Император Сумера-Микото путешествовал по миру на воздушном транспорте, приземляясь в разных уголках на посадочных полосах.
Земля была собственностью богов, но ею владели люди, не платящие налоги за использование ресурса в сельском хозяйстве. В ту эпоху все жили без проблем и разделения на классы, прославляя мудрого правителя, назначавшего царями в разных регионах достойных особ. Шумеры в своих текстах тоже писали о древних владыках, назначенных богами, да и пирамиды, описанные японцем, тоже использовались для общения с внеземными существами.
Династия Фукиэдзу стала виновником испорченности человечества, после чего огромное цунами обрушилось на неблагодарных предков жителей страны. Такенучи дальше упоминает о могиле Христа, находящейся в небольшом городке Синго, на которой высится огромный крест.
Также есть описание захоронения исчезнувшего Моисея, умершего в этом месте после 583 лет. К сожалению, ученые не могут проверить подлинность необычных сведений автора загадочного манускрипта, который потом стал главой общины синтоистов, отделившихся от основной ветки религии.
Некоторые эксперты считают его пропагандой военных, желающих оправдать мечты императора о правлении всем миром. Часть специалистов не исключают, что в рукописях есть зерна истины, но пока никто не может открыть секреты самого загадочного артефакта науки.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00