АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи сохранил историю развития человечества до появления христианства

Мало кто из людей слышал о написанном 1500 лет назад манускрипте Такенучи, переписанным из древних рукописей японцем Матори. Там сохранилась история развития человечества до появления христианства, но власти страны забрали оригинал, после чего он бесследно исчез.

Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи сохранил историю развития человечества до появления христианства


Тексты переписчика хранила его семья, а потом ценные артефакты скрывались в святилище Косокотайцзингу. В них описаны четыре периода мира, возникшего 300 млрд лет назад. До его сотворения было только море с жидкой грязью, а дальше через 22 млрд лет появились Бог и Богиня. Они отделили небо от земли, создали светила, и сформировали Землю, на которую потом спустился наследник с сияющим телом.

Он стал создателем различных наций, а дальше различные существа семь поколений занимались разработками различных технологий, что также касается письменности. После этого потомки солнечного божества основали династию императоров, а их потомки спустились с небес, чтобы стать правителями разных стран.

Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи сохранил историю развития человечества до появления христианства


Документ говорит, что небожители создали людей с разным цветом кожи, но тогда Япония была центром мира, а эра Кото с правлением наследника Великого Бога разделила его на 16 частей, о чем красноречиво говорит символ хризантемы с аналогичным числом лепестков на печати и гербе правителей. Ученые заметили аналогичный цветок на римских и египетских достопримечательностях, но еще он красовался на воротах Вавилона и в испанском дворце Альгамбра.

Древнее правительство расположилось в горах Хида, где стоит вышеописанный храм. Это сооружение было посвящено предкам землян и было создано из металла, а также сюда приезжали все жители планеты, чтобы отметить великий праздник своих творцов. Император Сумера-Микото путешествовал по миру на воздушном транспорте, приземляясь в разных уголках на посадочных полосах.

Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи сохранил историю развития человечества до появления христианства


Земля была собственностью богов, но ею владели люди, не платящие налоги за использование ресурса в сельском хозяйстве. В ту эпоху все жили без проблем и разделения на классы, прославляя мудрого правителя, назначавшего царями в разных регионах достойных особ. Шумеры в своих текстах тоже писали о древних владыках, назначенных богами, да и пирамиды, описанные японцем, тоже использовались для общения с внеземными существами.

Династия Фукиэдзу стала виновником испорченности человечества, после чего огромное цунами обрушилось на неблагодарных предков жителей страны. Такенучи дальше упоминает о могиле Христа, находящейся в небольшом городке Синго, на которой высится огромный крест.

Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи сохранил историю развития человечества до появления христианства


Также есть описание захоронения исчезнувшего Моисея, умершего в этом месте после 583 лет. К сожалению, ученые не могут проверить подлинность необычных сведений автора загадочного манускрипта, который потом стал главой общины синтоистов, отделившихся от основной ветки религии.

Некоторые эксперты считают его пропагандой военных, желающих оправдать мечты императора о правлении всем миром. Часть специалистов не исключают, что в рукописях есть зерна истины, но пока никто не может открыть секреты самого загадочного артефакта науки.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влад Лисовец рассказал в Instagram, как из-за
Нейросеть научилась использовать свет вместо
Ученые не советуют женщинам играть в футбол
Доступ к высокоскоростному Интернету сокращает
Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных
Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за
Хакеры заставили чиновников Аляски достать
Названы цены на новый кроссовер Jeep Compass для
В Барнауле маньяк после убийства котов закапывает
Dragon SpaceX: первый частный космический корабль
В Киеве торжественно открыли памятник Илье Муромцу
Валуев ответил, как прожить на 8,5 тысяч рублей
Телескоп NASA Spitzer прислал изображение
Андрей Малахов опубликовал фото с наследниками
Ученые не выявили генетической связи между
Анна Хилькевич запретила своему избраннику
Грабители в Индии похитили 200 килограмм волос
Ученые: Тяжелая засуха могла спровоцировать крах
Редкий пятачок 1913 года будет продан с молотка
Астрономы раскрыли тайну странной звезды Эты
В России хотят наказать сбежавших на Украину
Renault представила обновлённую бюджетную версию
Геологи раскрыли тайны источника происхождения
Эксперты рассказали про изменения iPhone в
Виктория Романец заявила, что больше ей не нужен
Пользователи сетей были в восторге после
Сбербанк анонсировал представление робота-аватара
Екатерина Вуличенко озвучила тему минусов
«Виктор Шароваров забыт»: Саша Шева уже
Просмотреть все новости