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В Барнауле маньяк после убийства котов закапывает их трупы на огороде

В сетях появились сообщения, опубликованные жителями Барнаула. Местный маньяк после убийства котов закапывает их трупы на огороде, а люди выкапывают останки во время сбора урожая.

Такая ситуация пугает дачников, не желающих, чтобы их земельные участки превратились в кладбище животных. Она продолжается уже два года, но до сих пор горожане не могут найти виновника и наказать его за жестокое обращение с животными.

В Барнауле маньяк после убийства котов закапывает их трупы на огороде


Пострадавшие особы написали много негативных слов в адрес живодера, а некоторые лица отметили, что он пытается успокоить невинные души жертв необычным способом. Пока никто не знает, почему злоумышленник выбрал один объект для таких целей.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:30
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