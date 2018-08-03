В Барнауле маньяк после убийства котов закапывает их трупы на огороде

Такая ситуация пугает дачников, не желающих, чтобы их земельные участки превратились в кладбище животных. Она продолжается уже два года, но до сих пор горожане не могут найти виновника и наказать его за жестокое обращение с животными.Пострадавшие особы написали много негативных слов в адрес живодера, а некоторые лица отметили, что он пытается успокоить невинные души жертв необычным способом. Пока никто не знает, почему злоумышленник выбрал один объект для таких целей.