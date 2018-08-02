Пользователи сетей были в восторге после просмотра архивного фото Ирины Аллегровой и Игоря Николаева
Игорь Николаев решил опубликовать в Instagram архивное фото, сделанное 30 лет назад, где он позирует рядом с Ириной Аллегровой. Пользователи сетей были в восторге от такого сюжета, вспомнив о 90-х годах.
Раньше они упрекали исполнителя за плохие кадры с Аллой Пугачевой, потому что, просто не узнали звезду, имевшую непривлекательный внешний вид. Сейчас подписчики позитивно оценили дуэт кумиров, которые радовали зрителей своими выступлениями. Игорь Николаев отметил, что снова будет петь вместе с коллегой на “Новой Волне”.
Фанаты радостно встретили такую позитивную новость и с нетерпением ждут встречи с Ириной Аллегровой и ее напарником. Многие люди считают, что знаменитости отлично смотрятся вместе и их творческий союз порадует публику новыми хитами.