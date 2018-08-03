Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных подержанных иномарок в РФ

Российские жители 1-ом полугодии текущего года перекупили 1,82 млн подержанных иномарок. Этот результат на 4,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года (1,739 млн подержанных зарубежных авто). Лидером вторичного авторынка РФ является Ford Focus (63,2 тысячи авто; плюс 2,3%). Второе место в десятке ТОП досталось Toyota Corolla (49 700 авто; плюс 2,3%). На третьем месте оказался Hyundai Solaris (44 100 авто; плюс 24,1%). На четвёртом месте значится KIA Rio (39 100 авто; плюс 31,1 процента).Пятая строчка в рейтинге досталась Toyota Camry. Авто перепродали в количестве 37 300 экземпляров (плюс 6,3 процента), вторая пятёрка ТОП-10 включает Renault Logan (35 800 авто; плюс 8,1 процента), Chevrolet Niva (33 700 авто; +4,9 процента), Opel Astra (30 00 авто; +2,1 процента), Daewoo Nexia (29 100 авто; -4,4%), Volkswagen Passat (25 000 авто; -3,1%).