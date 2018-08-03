АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за большое количество дорогих купальников на отдыхе

Звездная пара наслаждается отдыхом на курорте Сардинии, публикуя новые фото в Instagram. Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за большое количество дорогих купальников, написав об этом в комментариях.

Звезда решила сменить много пляжных нарядов, которые являются брендами известных фирм. Такое расточительство не понравилось многим подписчикам, которые уже неоднократно упрекали Яну Рудковскую в желании выставить свою роскошную жизнь на общее обозрение.

Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за большое количество дорогих купальников на отдыхе


Многие пользователи сетей попросили продюсера разумно относиться к деньгам, не тратя их на такие мелочи. Они оценили великолепную фигуру знаменитости и ее прекрасный внешний вид. Фанаты попросили ее больше жертвовать на благотворительность и помогать детям, оставшимся без родителей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Влад Лисовец рассказал в Instagram, как из-за
Нейросеть научилась использовать свет вместо
Ученые не советуют женщинам играть в футбол
Доступ к высокоскоростному Интернету сокращает
Написанный 1500 лет назад манускрипт Такенучи
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных
Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за
Хакеры заставили чиновников Аляски достать
Названы цены на новый кроссовер Jeep Compass для
В Барнауле маньяк после убийства котов закапывает
Dragon SpaceX: первый частный космический корабль
В Киеве торжественно открыли памятник Илье Муромцу
Валуев ответил, как прожить на 8,5 тысяч рублей
Телескоп NASA Spitzer прислал изображение
Андрей Малахов опубликовал фото с наследниками
Ученые не выявили генетической связи между
Анна Хилькевич запретила своему избраннику
Грабители в Индии похитили 200 килограмм волос
Ученые: Тяжелая засуха могла спровоцировать крах
Редкий пятачок 1913 года будет продан с молотка
Астрономы раскрыли тайну странной звезды Эты
В России хотят наказать сбежавших на Украину
Renault представила обновлённую бюджетную версию
Геологи раскрыли тайны источника происхождения
Эксперты рассказали про изменения iPhone в
Виктория Романец заявила, что больше ей не нужен
Пользователи сетей были в восторге после
Сбербанк анонсировал представление робота-аватара
Екатерина Вуличенко озвучила тему минусов
«Виктор Шароваров забыт»: Саша Шева уже
Просмотреть все новости