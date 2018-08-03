Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за большое количество дорогих купальников на отдыхе

Звезда решила сменить много пляжных нарядов, которые являются брендами известных фирм. Такое расточительство не понравилось многим подписчикам, которые уже неоднократно упрекали Яну Рудковскую в желании выставить свою роскошную жизнь на общее обозрение.Многие пользователи сетей попросили продюсера разумно относиться к деньгам, не тратя их на такие мелочи. Они оценили великолепную фигуру знаменитости и ее прекрасный внешний вид. Фанаты попросили ее больше жертвовать на благотворительность и помогать детям, оставшимся без родителей.