Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за большое количество дорогих купальников на отдыхе
Звездная пара наслаждается отдыхом на курорте Сардинии, публикуя новые фото в Instagram. Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за большое количество дорогих купальников, написав об этом в комментариях.
Звезда решила сменить много пляжных нарядов, которые являются брендами известных фирм. Такое расточительство не понравилось многим подписчикам, которые уже неоднократно упрекали Яну Рудковскую в желании выставить свою роскошную жизнь на общее обозрение.
Многие пользователи сетей попросили продюсера разумно относиться к деньгам, не тратя их на такие мелочи. Они оценили великолепную фигуру знаменитости и ее прекрасный внешний вид. Фанаты попросили ее больше жертвовать на благотворительность и помогать детям, оставшимся без родителей.
Звезда решила сменить много пляжных нарядов, которые являются брендами известных фирм. Такое расточительство не понравилось многим подписчикам, которые уже неоднократно упрекали Яну Рудковскую в желании выставить свою роскошную жизнь на общее обозрение.
Многие пользователи сетей попросили продюсера разумно относиться к деньгам, не тратя их на такие мелочи. Они оценили великолепную фигуру знаменитости и ее прекрасный внешний вид. Фанаты попросили ее больше жертвовать на благотворительность и помогать детям, оставшимся без родителей.