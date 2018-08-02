Валуев ответил, как прожить на 8,5 тысяч рублей

Мужчина спросил у народного избранника, как можно прожить на 8488 рублей, при этом не забывая оплатить коммунальные услуги и налоги. На это Валуев честно признался, что может с трудом представить, как людям приходится выживать на столь скромные средства.«А Вы какого ответа от меня ждали?», - резюмировал свою мысль экс-боксер.В ходе голосования за скандальную пенсионную реформу Николай Валуев в числе своих коллег проголосовал за повышение пенсионного возраста. По официальным данным, его личный доход за минувший год составил 10,8 миллионов рублей.Ранее много шума наделала твердая позиция Натальи Поклонской, которая единственная из фракции «Единой России» проголосовала против повышения пенсионного возраста.