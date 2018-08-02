Грабители в Индии похитили 200 килограмм волос

Как пишет Assosiated Press, трое преступников под видом клиентов вошли в мастерскую, после чего стали угрожать хозяину Джахангиру Хуссейну пистолетом. Потом они вынесли и готовые парики, и волосы для них общим весом около двухсот килограмм.Владелец бизнеса жалуется, что ради этого материала он потратил 17 тысяч долларов, взятых в кредит. Как теперь ему придется расплачиваться с долгами, неизвестно.В последнее время в азиатских странах бизнес на волосах получил значительное распространение. Только в Индии его прибыль достигает 300 миллионов долларов, получаемых в результате экспорта париков и материалов для наращивания.В большинстве случаев волосы собирают в храмах, где народ бреет головы, как символ священной жертвы. К примеру, священнослужители их храма в Тирупати ежегодно собирают сотни тонн человеческого волоса и выручают немалые суммы на торгах.