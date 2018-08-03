Названы цены на новый кроссовер Jeep Compass для рынка РФ

С Jeep Compass новой генерации общественность познакомилась в 2016 году. В России авто появилось только сейчас. На территории РФ будут продавать вседорожники мексиканской сборки. Габариты новинки составляют 4394х2033х1644. Колёсная база достигает 2636 мм. В РФ Jeep Compass будет предложена в вариациях Longitude, Limited, Trailhawk. Новый Jeep Compass в России оснащается бензиновой «четверкой» 2.4 Tigershark. Мощность установки в сборках Longitude/Limited достигает 150 л.с./229 Нм. Двигатель в версии Trailhawk генерирует до 175 л.с. Мотор комплектуется 9-АКПП, полным приводом. Jeep Compass Longitude расценивается в 1,999 млн руб. Версия Limited расценивается в 2,199 млн руб. Trailhawk стоит 2,299 руб.Кроссовер Jeep Compass независимо от версии имеет современные электронику, системы безопасности.