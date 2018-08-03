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Названы цены на новый кроссовер Jeep Compass для рынка РФ

Американцы будут реализовывать в РФ новую генерацию версии с бензиновым мотором, а также полным приводом. Новинка дороже своих потенциальных конкурентов в России.

Названы цены на новый кроссовер Jeep Compass для рынка РФ


С Jeep Compass новой генерации общественность познакомилась в 2016 году. В России авто появилось только сейчас. На территории РФ будут продавать вседорожники мексиканской сборки. Габариты новинки составляют 4394х2033х1644. Колёсная база достигает 2636 мм. В РФ Jeep Compass будет предложена в вариациях Longitude, Limited, Trailhawk. Новый Jeep Compass в России оснащается бензиновой «четверкой» 2.4 Tigershark. Мощность установки в сборках Longitude/Limited достигает 150 л.с./229 Нм. Двигатель в версии Trailhawk генерирует до 175 л.с. Мотор комплектуется 9-АКПП, полным приводом. Jeep Compass Longitude расценивается в 1,999 млн руб. Версия Limited расценивается в 2,199 млн руб. Trailhawk стоит 2,299 руб.

Кроссовер Jeep Compass независимо от версии имеет современные электронику, системы безопасности.
 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00
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