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Редкий пятачок 1913 года будет продан с молотка за 5 млн долларов

Редкий лот будет выставлен на продажу в рамках Всемирной ярмарки, организованной Американской нумизматической ассоциацией в Филадельфии. С молотка уйдет раритетная монета в 5 центов, отчеканенная в 1913 году.

Редкий пятачок 1913 года будет продан с молотка за 5 млн долларов

На монете имеется изображение богини Свободы, а всего в мире насчитывается таких «пятачков» только пять штук.

Как сообщает New York Post, у этих монет имеется странная и таинственная история. Известно, что подобные монеты стали чеканить в 1912 году, и сначала считалось, что в 1913 году их уже не выпускали. Но через семь лет экс-сотрудник Монетного двора Сэмьюел Браун неожиданно продемонстрировал пять монет со Свободой на одной из нумизматических выставок.

Эксперты и до сих пор недоумевают, откуда могли взяться эти монеты. По одной версии, Браун мог изготовить их самостоятельно, по другой – он сумел сохранить бракованный тираж, выпущенный по ошибке.

Ввиду своей редкости монета в 5 центов оценивается в 5 миллионов долларов. Именно за такую цену она уже была куплена в 2007 году анонимным коллекционером.
 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 22:20
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