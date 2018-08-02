АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”
EUR 73.11 USD 62.56
Курс валют на 02.08.2018

Анна Хилькевич запретила своему избраннику присутствовать рядом во время родов

Во время беседы с журналистами актриса затронула темы своей беременности. Анна Хилькевич запретила своему избраннику присутствовать рядом во время родов, но ее семья уже готова к радостному событию.

Также знаменитость пока не выбрала клинику, где наследник появится на свет. Пока она волнуется из-за внезапных желаний, возникающих в любое время суток. Анна Хилькевич может захотеть арбуз или балует себя капустой. Также звезда любит клубнику и стейки, но пока не афиширует имя и пол будущего малыша из-за суеверий.

Анна Хилькевич запретила своему избраннику присутствовать рядом во время родов


Артистка вспоминает о своих первых родах, которые стали для нее значимым событием, но сейчас ей немного страшно. Супруг готов поддержать ее в любую минуту, но тогда будущей маме было не комфортно, так что она решила изменить ситуацию.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телескоп NASA Spitzer прислал изображение
Андрей Малахов опубликовал фото с наследниками
Ученые не выявили генетической связи между
Анна Хилькевич запретила своему избраннику
Грабители в Индии похитили 200 килограмм волос
Ученые: Тяжелая засуха могла спровоцировать крах
Редкий пятачок 1913 года будет продан с молотка
Астрономы раскрыли тайну странной звезды Эты
В России хотят наказать сбежавших на Украину
Renault представила обновлённую бюджетную версию
Геологи раскрыли тайны источника происхождения
Эксперты рассказали про изменения iPhone в
Виктория Романец заявила, что больше ей не нужен
Пользователи сетей были в восторге после
Сбербанк анонсировал представление робота-аватара
Екатерина Вуличенко озвучила тему минусов
«Виктор Шароваров забыт»: Саша Шева уже
Барановская оберегает детей от негатива после
Внешний вид Милы Кунис на светском мероприятии
Поклонники раскритиковали Илью Глинникова за
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова
Новый кроссовер Tata Harrier получит
Поклонники Волочковой раскритиковали её новый
В Тульской области полиция задержала
В России суд впервые оправдал призывника-уклониста
Последнее расследование обстоятельств гибели
Беременная Регина Тодоренко исполнила
На долларовой купюре исследователи нашли скрытое
Жители Австралии были напуганы внешним видом НЛО
Московский пенсионер умер после неудачного
Просмотреть все новости