Анна Хилькевич запретила своему избраннику присутствовать рядом во время родов

Также знаменитость пока не выбрала клинику, где наследник появится на свет. Пока она волнуется из-за внезапных желаний, возникающих в любое время суток. Анна Хилькевич может захотеть арбуз или балует себя капустой. Также звезда любит клубнику и стейки, но пока не афиширует имя и пол будущего малыша из-за суеверий.Артистка вспоминает о своих первых родах, которые стали для нее значимым событием, но сейчас ей немного страшно. Супруг готов поддержать ее в любую минуту, но тогда будущей маме было не комфортно, так что она решила изменить ситуацию.