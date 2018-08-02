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В России хотят наказать сбежавших на Украину биатлонисток

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) выступает за дисквалификацию спортсменок, которые сбежали на Украину и собираются выступать за эту страну. Речь идет о Екатерине Бех, Анастасии Рассказовой и Оксане Москаленко, которые оправдывают свое решение украинскими корнями.

В России хотят наказать сбежавших на Украину биатлонисток

Все необходимые документы для официальной смены спортивного гражданства Украина направит в Международный союз биатлонистов (IBU), который должен будет уточнить наличие возражений с российской стороны. Но в СБР намерены поднять вопрос о дисквалификации.

Ранее Николай Большаков, занимающий пост тренера резервной сборной, подверг Бех, Рассказову и Москаленко жесткой критике. Он обвинил спортсменок в непорядочности, поскольку они сбежали молча и не уведомили свое руководство об уходе в другую команду.

Между тем, 20-летняя москвичка Анастасия Рассказова в интервью украинской прессе заявила, что согласна на двухлетний технический карантин, но выступать будет за Украину.
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 22:00
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