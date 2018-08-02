В России хотят наказать сбежавших на Украину биатлонисток
Руководство Союза биатлонистов России (СБР) выступает за дисквалификацию спортсменок, которые сбежали на Украину и собираются выступать за эту страну. Речь идет о Екатерине Бех, Анастасии Рассказовой и Оксане Москаленко, которые оправдывают свое решение украинскими корнями.
Все необходимые документы для официальной смены спортивного гражданства Украина направит в Международный союз биатлонистов (IBU), который должен будет уточнить наличие возражений с российской стороны. Но в СБР намерены поднять вопрос о дисквалификации.
Ранее Николай Большаков, занимающий пост тренера резервной сборной, подверг Бех, Рассказову и Москаленко жесткой критике. Он обвинил спортсменок в непорядочности, поскольку они сбежали молча и не уведомили свое руководство об уходе в другую команду.
Между тем, 20-летняя москвичка Анастасия Рассказова в интервью украинской прессе заявила, что согласна на двухлетний технический карантин, но выступать будет за Украину.