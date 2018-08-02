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Renault представила обновлённую бюджетную версию кросс-хэтча Renault Kwid

Французские автомобилестроители готовят к продажам рестайлинг модели. Авто внешне немного освежился, получив небольшие технические и «косметические» изменения в салоне.

Renault представила обновлённую бюджетную версию кросс-хэтча Renault Kwid


Кросс-хэтч версии Kwid на сегодняшний день доступен в Бразилии и Индии. Касательно расширения географии авто информации нет. «Бюджетник» построили на шасси CMF-A. Авто в обновленной версии наделили пересмотренной радиаторной решёткой, надписью с названием версии на защитных накладках задних дверей. Информационно-развлекательная установка получила улучшения в обновленном Renault Kwid. В салоне машины появились дверные хромированные ручки. Для сидений авто предусмотрена новая обивка. В новинке установили USB-розетку. При этом задние кресла обновлённой Renault Kwid оснащаются преднатяжителями ремней безопасности. Топовая версия Climber имеет на заднем диване центральный подлокотник. Авто оснащают на корме камерой обзора статической разметкой.

Моторную гамму обновленной версии Renault Kwid представляют агрегаты 0.8 и 1.0 на 54 и 68 лошадей соответственно. Для двигателей предусматриваются РКПП и 5-МКПП. Стоимость авто составляет 245 – 419 руб.
 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:40
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