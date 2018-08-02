Екатерина Вуличенко озвучила тему минусов гражданских браков в Instagram

Она отметила, что не хочет обижать женщин, привыкших к такому образу жизни, однако этот союз придумали мужчины для личного удобства. Они пользуются всеми привилегиями, как и в законном союзе, но не имеют обязательств перед избранницей, с которой могут расстаться в любой момент. Кроме того, женщине приходится одной воспитывать детей, а имущество часто остается собственностью любовника.Подписчики были согласны с мнением Екатерины Вуличенко, однако некоторые лица считают, что штампы в паспорте никому не нужны. Они поддерживают свободу в отношениях между парой, потому что даже в законном союзе многие избранники уходят от любимых женщин к другим особам.