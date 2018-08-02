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Екатерина Вуличенко озвучила тему минусов гражданских браков в Instagram

Актриса имеет неудачный опыт первого брака и охотно делится с подписчиками своим мнением по поводу личной жизни. Екатерина Вуличенко озвучила тему минусов гражданских браков в Instagram, написав небольшой пост.

Она отметила, что не хочет обижать женщин, привыкших к такому образу жизни, однако этот союз придумали мужчины для личного удобства. Они пользуются всеми привилегиями, как и в законном союзе, но не имеют обязательств перед избранницей, с которой могут расстаться в любой момент. Кроме того, женщине приходится одной воспитывать детей, а имущество часто остается собственностью любовника.

Екатерина Вуличенко озвучила тему минусов гражданских браков в Instagram


Подписчики были согласны с мнением Екатерины Вуличенко, однако некоторые лица считают, что штампы в паспорте никому не нужны. Они поддерживают свободу в отношениях между парой, потому что даже в законном союзе многие избранники уходят от любимых женщин к другим особам.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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