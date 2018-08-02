Геологи раскрыли тайны источника происхождения голубых бриллиантов

Как рассказал геолог Стивен Шир, при более раннем изучении голубых бриллиантов, ученые использовали некачественные образцы. Авторами проекта точно определено, что самые дорогие и ценные камни могут родиться только в потоках металлических жидкостей, расположенных в глубинных слоях земной мантии. Самый больший состав залежей алмазов, специалисты смогли отыскать в кимберлитовых трубах, это прообраз «труб» в слое магнетических пород. Встречаются они на территории Восточной Сибири, Бразилии, Танзании.Объясняются необычные свойства голубых бриллиантов, отсутствием в них азота и высоким уровнем содержанием бора. Интересовал авторов проекта так же химический состав исследуемых минералов, в котором геологи обнаружили метан, соединения углерода, железа и серы. Все указывает на зарождение алмазов в земной мантии, в условиях давления, превышающего атмосферное.