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Геологи раскрыли тайны источника происхождения голубых бриллиантов

Американскими учеными Института науки Карнеги, на основании проведенных исследований, удалось узнать тайны зарождения голубых бриллиантов, расположенных в нижних слоях Земли. Как оказалось, прародители алмазов представлены редкими минералами, которые присутствуют на морском дне.

Как рассказал геолог Стивен Шир, при более раннем изучении голубых бриллиантов, ученые использовали некачественные образцы. Авторами проекта точно определено, что самые дорогие и ценные камни могут родиться только в потоках металлических жидкостей, расположенных в глубинных слоях земной мантии. Самый больший состав залежей алмазов, специалисты смогли отыскать в кимберлитовых трубах, это прообраз «труб» в слое магнетических пород. Встречаются они на территории Восточной Сибири, Бразилии, Танзании.
Геологи раскрыли тайны источника происхождения голубых бриллиантов


Объясняются необычные свойства голубых бриллиантов, отсутствием в них азота и высоким уровнем содержанием бора. Интересовал авторов проекта так же химический состав исследуемых минералов, в котором геологи обнаружили метан, соединения углерода, железа и серы. Все указывает на зарождение алмазов в земной мантии, в условиях давления, превышающего атмосферное.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:20
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