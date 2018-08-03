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В Киеве торжественно открыли памятник Илье Муромцу

2 августа в Киеве был торжественно открыт памятник русскому богатырю Илье Муромцу, вокруг которого снова вспыхнули бурные дискуссии. Власти украинской столицы убеждены, что 11-метровый монумент будет способствовать украинизации былинного героя.

В Киеве торжественно открыли памятник Илье Муромцу

Для памятника отвели место в бывшем парке Дружбы народов, который недавно также был переименован в честь Ильи Муромца. Автором скульптуры является Владимир Журавель, а позировал ему Василий Вирастюк, обладающий титулом «самого сильного человека в мире».

В украинском сегменте Интернета некоторые пользователи принялись возмущаться, что богатырь, родившийся в русском городе Муром, не достоин стать новым героем Украины. Но оппоненты напоминали, что свои последние годы Илья Муромец провел в Киеве и был похоронен в Киево-Печерской лавре, а значит, вполне закономерно установить его памятник в украинской столице.

В Киеве торжественно открыли памятник Илье Муромцу

Согласно историческим данным, богатырь в престарелом возрасте стал иноком, а после своей смерти в 1204 году был причислен к лику преподобных.

Интересен также тот факт, что святой Илья Муромец признан покровителем Российский ракетных войск и Погранслужбы РФ. И теперь его памятник стоит в центре Киева.
 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 00:00
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