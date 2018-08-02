Внешний вид Милы Кунис на светском мероприятии разочаровал поклонников

Даже преданные фанаты обратили внимание, что знаменитость лишилась привычных округлых форм фигуры, радующих глаз, а сейчас она выбрала для выхода светлый комбинезон. Однако ткань была помятой, а отсутствие бюстгальтера сразу подчеркнуло обвисшую грудь Милы Кунис.Пользователи сетей отметили, что артистке не стоит надевать вещи с таким унылым декольте. Подписчики не могли понять, почему звезда стала так ужасно выглядеть, после чего посоветовали ей сменить стилиста, став вспоминать о ее ролях в прежних фильмах.