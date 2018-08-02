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Внешний вид Милы Кунис на светском мероприятии разочаровал поклонников

В последнее время поклонники стали переживать за здоровье похудевшей актрисы, которая после посещения светского мероприятия опубликовала фото в Instagram. Внешний вид Милы Кунис разочаровал людей, а также они негативно восприняли неудачный наряд звезды.

Даже преданные фанаты обратили внимание, что знаменитость лишилась привычных округлых форм фигуры, радующих глаз, а сейчас она выбрала для выхода светлый комбинезон. Однако ткань была помятой, а отсутствие бюстгальтера сразу подчеркнуло обвисшую грудь Милы Кунис.

Внешний вид Милы Кунис на светском мероприятии разочаровал поклонников


Пользователи сетей отметили, что артистке не стоит надевать вещи с таким унылым декольте. Подписчики не могли понять, почему звезда стала так ужасно выглядеть, после чего посоветовали ей сменить стилиста, став вспоминать о ее ролях в прежних фильмах.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
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