Поклонники раскритиковали Илью Глинникова за шорты с дырками на светском мероприятии

Знаменитость дополнил свой образ полосатой футболкой, которая была неподходящего размера. Подписчики сразу обратили внимание на такие нюансы, после чего посоветовали артисту выбросить наряд. Некоторые лица отметили, что Илья Глинников часто надевает кошмарные шорты, подчеркивающие его кривые ноги, а в данном случае он многим напомнил подростка – неформала.Пользователи сетей тоже написали много негативных комментариев в адрес звезды, так как были разочарованы его внешним видом. Даже бывшая возлюбленная Аглая Тарасова, тоже ставшая гостьей на презентации, отказалась позировать рядом с актером.