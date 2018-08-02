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Поклонники раскритиковали Илью Глинникова за шорты с дырками на светском мероприятии

Актер посетил светское мероприятие, на котором был показан фильм Майкла Кейна “Мое поколение”, рассказывающий о жизни британских звезд в 60-х годах. Поклонники раскритиковали Илью Глинникова за шорты с дырками, посмотрев новое фото в Instagram.

Знаменитость дополнил свой образ полосатой футболкой, которая была неподходящего размера. Подписчики сразу обратили внимание на такие нюансы, после чего посоветовали артисту выбросить наряд. Некоторые лица отметили, что Илья Глинников часто надевает кошмарные шорты, подчеркивающие его кривые ноги, а в данном случае он многим напомнил подростка – неформала.

Поклонники раскритиковали Илью Глинникова за шорты с дырками на светском мероприятии


Пользователи сетей тоже написали много негативных комментариев в адрес звезды, так как были разочарованы его внешним видом. Даже бывшая возлюбленная Аглая Тарасова, тоже ставшая гостьей на презентации, отказалась позировать рядом с актером.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:15
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