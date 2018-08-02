Эксперты рассказали про изменения iPhone в ближайшие три года

Сотрудниками TSMC, которые занимаются созданием моделей процессоров для iPhone, скорее всего, будет прекращена через несколько лет разработка чипсетов A14. Последним будет продлено время, связанное с автономной работой девайса. При этом, модели текущего выпуска работают на базе 10 нм. Так же, производители разместят в гаджетах тройную камеру и поднимут эстетическое содержание и качество снимков. Инженерами предусмотрено «обучение» аппаратов мгновенной передаче данных. Получат новинки и поддержку стандарта WiGig, обеспечивающему скоростью 7 Гбит/с.Отмечается, что у последних моделей iPhone появится небьющийся экран, представленный недавним анонсом от разработчиков, в виде Gorilla Glass 6. Данная разработка превосходит текущие модели, а так же выдержит падение с высоты в 1,5 метров. В следующем году Apple покажет первые гибкие девайсы, с новыми габаритами.