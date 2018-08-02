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Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова опровергла слухи о своей беременности в Instagram

Пара недавно отметила годовщину своей свадьбы и трогательно поздравила друг друга. Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова опровергла слухи о своей беременности в Instagram, устав читать сообщения от поклонников.

Она опубликовала небольшой ролик, позируя перед камерами на пляже, чтобы подписчики смогли рассмотреть стройную фигуру знаменитости без намеков на интересное положение. Алена Краснова подчеркнула, что пока не думала над таким вопросом, потому что решила продолжить карьеру модели.

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова опровергла слухи о своей беременности в Instagram


Люди неоднозначно отреагировали на откровения избранницы музыканта, потому что надеялись на скорое пополнение в семье. Некоторые лица отметили, что молодая девушка хочет немного пожить для себя, а потом уже испытать радость материнства. Недоброжелатели усмотрели в ее словах скрытый смысл, заговорив о нежелании афишировать важные события в обществе. Красавица не обращает внимания на такие комментарии, а также часто экспериментирует с внешним видом, меняя цвет волос.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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