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Новый кроссовер Tata Harrier получит шестискоростной «автомат» от Hyundai

Индийские разработчики Tata заявили про скорый дебют нового кроссовера версии Tata Harrier. Основой данного транспортного средства будет архитектура LR-MS/D. На данной платформе разработали Land Rover Discovery, а также Jaguar E-Pace.

Новый кроссовер Tata Harrier получит шестискоростной «автомат» от Hyundai


Новая версия Tata Harrier предназначается для рынков Африки, Индии, Ближнего Востока. Кроссовер станет первым авто, которое получило дизайн в духе версии Impact Design 2.0. Инсайдерами сообщается, что подкапотное пространство новой версии Tata Harrier займёт 2-литровый 4-цилиндровый турбированный мотор, функционирующий вместе с МКПП, а тапкже 6-АКПП от Hyundai, полным и передним приводом.

Стандартная вариация исполнения новой версии Tata Harrier наделяется пятиместным салоном. За дополнительную плату приобрести можно трехрядную версию кроссовера. Новый Tata Harrier на рынок выйдет в начале будущего года. Имеет место ещё один юридический аспект. Авто с маркировкой Harrier в свое время предлагала японская компания Toyota. Вследствие этого возникнуть может тяжба между автопроизводителями.
 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45
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