Новый кроссовер Tata Harrier получит шестискоростной «автомат» от Hyundai

Новая версия Tata Harrier предназначается для рынков Африки, Индии, Ближнего Востока. Кроссовер станет первым авто, которое получило дизайн в духе версии Impact Design 2.0. Инсайдерами сообщается, что подкапотное пространство новой версии Tata Harrier займёт 2-литровый 4-цилиндровый турбированный мотор, функционирующий вместе с МКПП, а тапкже 6-АКПП от Hyundai, полным и передним приводом.Стандартная вариация исполнения новой версии Tata Harrier наделяется пятиместным салоном. За дополнительную плату приобрести можно трехрядную версию кроссовера. Новый Tata Harrier на рынок выйдет в начале будущего года. Имеет место ещё один юридический аспект. Авто с маркировкой Harrier в свое время предлагала японская компания Toyota. Вследствие этого возникнуть может тяжба между автопроизводителями.