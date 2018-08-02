Поклонники Волочковой раскритиковали её новый образ

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 1 Авг 2018 в 2:09 PDT

В социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала новую фотографию, тем самым заставив снова о себе говорить. На снимке балерина позирует в дизайнерском длинном платье чёрного цвета. Подписчики раскритиковали наряд, посчитав его неподобающим.В комментариях пользователи отметили, что прозрачную одежду, не следует демонстрировать на всю страну. По мнению фанатов, шпагаты балерины и снимки из бани были более приличными. Несмотря на столь острую критику, Анастасия Волочкова не стала отключать комментарии, так как часть подписчиков встали на её сторону, отметив стройную фигуру балерины. За короткое время фотография набрала большое количество «лайков».