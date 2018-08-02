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В Тульской области полиция задержала кота-наркокурьера

В Тульской области кот должен был пробраться в местную колонию, чтобы доставить заключенным наркотики. Но полиции удалось своевременно задержать животное вместе с теми, кто организовал столь хитроумный способ транспортировки.

В Тульской области полиция задержала кота-наркокурьера

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН по Тульской области, инцидент случился в городе Новомосковск. Вышедший на свободу заключенный взял с собой из колонии кота. Вскоре к нему обратились злоумышленники, решившие воспользоваться способностью животного возвращаться домой.

Кот поневоле стал наркокурьером, когда в его ошейник были вложены наркотики. После задержания мурлыки оказалось, что до места назначения не дошли 5,79 грамма гашиша и 1.76 грамма амфетамина.

Животному был присвоен статус вещественного доказательства. Кот был помещен в один из местных приютов, а после завершения судебных разбирательств он снова вернется в родную колонию.
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 18:15
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