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В России суд впервые оправдал призывника-уклониста

Впервые в РФ был вынесен оправдательный приговор призывнику-уклонисту, который не явился к месту альтернативной службы.

В России суд впервые оправдал призывника-уклониста

По информации издания «Коммерсант», Константин Титов, проживающий в Ростовской области, должен был проходить альтернативную службу, местом которой был определен дом-интернат для стариков и инвалидов «Эдип». Учреждение, расположенное в другом городе, не смогло выделить Титову комнату в общежитии, в связи с чем молодой человек отказался от поездки, но обратился в суд.

Первые судебные разбирательства были проиграны, военкомат потребовал от Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту уклонения от службы. Но суд города Волгодонск постановил выдать Титову новое предписание вместе с билетом до места альтернативной службы, а руководству «Эдипа» было указано на необходимость обеспечить молодого человека жильем.

Злого умысла в действиях призывника суд не усмотрел, в связи с чем была отменена подписка о невыезде. Более того, в случае удовлетворения апелляции волгодонской прокуратуры о «несправедливом оправдании» Константин Титов сможет потребовать от военных компенсации морального ущерба.
 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 18:00
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